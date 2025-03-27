69-летняя Ирина Хакамада вышла в свет в худи с дырками и выцветших джинсах

Коуч и экс-политик Ирина Хакамада посетила светское мероприятие в неожиданном молодежном образе.

69-летняя Хакамада выбрала для кинопремьеры «Падение короны» серое худи оверсайз с дырками, выцветшие широкие джинсы и кеды на шнуровке. Образ она дополнила коричневой сумкой, серой кепкой и очками в круглой оправе, сообщает Газета.Ru.

На мероприятии также присутствовали певец Митя Фомин, актрисы Алла Сигалова, Елена Старостина и другие.

Напомним, в феврале Ирина Хакамада оказалась гостьей сомнительной вечеринки по случаю Дня святого Валентина. В московском отеле Savoy силовики провели рейд, в ходе которого обнаружили на полу пакетики с неизвестным веществом. Хакамада заплетающимся голосом отказалась от общения с журналистами фразой: «Нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа».

Ранее Ксения Собчак поддержала оскандалившуюся Хакамаду и назвала ее женщиной, которая умеет «отрываться по полной». По мнению журналистки, Хакамада имеет право поступать так, как считает нужным, так как «вовремя ушла из политики».