В Казахстане попросили отменить первый за 7 лет концерт рэпера Тимати

В Казахстане попросили отменить концерт рэпера Тимати. В конце ноября в Астане должно состояться первое за 7 лет выступление исполнителя.

О попытке сорвать концерт сообщает Telegram-канал Readovka.

Источник пишет, что после анонса появились многочисленные просьбы отменить концерт. Рэпера называли бесталанным певцом, местные даже создали петицию.

Организатор концерта Тимати вступился за него. Он пригрозил Казахстану переносом выступления артиста The Weekend и написал об этом в соцсетях. Потом пост был удален – на странице оставили короткое высказывание о том, что «отменять нужно недоразвитых людей, пишущих такой бред».

В итоге отменить концерт Тимати не вышло. Рэпер подтвердил, что проведет два концерта – они пройдут в Астане и Алмате.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Тимати готовится к свадьбе с Валентиной Ивановой. Торжество планируется пышным и богатым.