В Казахстане отменили концерты российской рок-группы «Наив». Об этом стало известно из соцсетей.

Запланированные выступления в Астане и Караганде 4 и 6 февраля рок-группы «Наив» отменены. Музыканты рассказали, что ни организаторы, ни клубы в этом не виноваты.

«К сожалению, по независящим от нас причинам концерты в этих городах не состоятся. Мы были готовы приехать и играть, даже если бы в зале осталось всего 10 человек, но, увы, обстоятельства сложились иначе», — сказано в сообщении.

Коллектив «Наива» принес извинения поклонникам. Сообщается, что возврат билетов уже запущен, в течение трех дней все деньги вернутся на счета покупателей.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова получила 600 тысяч за концерт в Казахстане 14 февраля, который может не состояться.