Уже получила 600 тысяч: раскрыты подробности первого концерта Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы

Первый концерт Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы под угрозой срыва. На выступление певицы в Казахстане пока не куплено ни одного билета, а столики все еще не забронированы. В беседе с Woman.ru директор агентства RocketBooking Антон Добрин раскрыл, сколько потеряет артистка в случае отмены мероприятия.

14 февраля в Алматы должен состояться концерт Анны Седоковой. Однако выяснилось, что на выступление певицы до сих пор не куплено ни одного билета, а столики (цена начинается от примерно 28 тыс. рублей), свободны для бронирования. Если бронирование так и не начнется, то, скорее всего, за несколько дней до назначенной даты мероприятие отменят.

По словам собеседника издания, экс-солистка группы «ВИА Гра» «ничего не теряет» при любом раскладе. Более того, Анна Седокова уже «получила аванс».

«Звезда ничего не теряет при подобном раскладе, все риски и убытки несет организатор выступления. А вот артист только приобретает. Если дата уже анонсирована, значит Анна получила аванс, как правило это 50% от общей суммы гонорара. Ее гонорар за подобный концерт примерно 1,2 млн рублей, то есть 600 тысяч уже переведены, и они невозвратные», — заявил Антон Добрин.

Кроме того, директор агентства добавил, что организатор концерта теряет еще и деньги, потраченные на перелет команды артистки, их питание и проживание.

Антон Добрин также предположил, что отсутствие продаж билетов на мероприятие может быть по трем причинам: «отпугивает цена билетов, нет пиара в соцсетях со стороны самой артистки, а это всегда повышает доверие и поднимает интерес, и еще рано, картина станет понятна ближе к 7 февраля».

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. Многие обвиняют в смерти спортсмена певицу, с которой он развелся незадолго до трагедии.

Ранее сообщалось о том, что друг Яниса Тиммы Марк Пугачев пытается сорвать концерт Анны Седоковой в Казахстане.