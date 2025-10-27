В Казахстане отменили концерты российского певца после скандала с желто-синим пакетом

В Казахстане отменили концерты певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов). Это случилось после отказа артиста принять от зрительницы желто-голубой пакет с подарком.

Организатор концертов исполнителя Ольга Горбикова рассказала, что выступления отменены в Павлодаре и Усть-Каменогорске «по независящим ни от организаторов, ни от артиста причинам».

Горбикова принесла извинения зрителям Ходжаниязова.

Напомним, 23 октября Akmal' выступал в Петропавловске. Звезде шоу «Голос» попытались вручить подарок сине-желтом пакете. Артист сначала принял его, но, рассмотрев, вернул упаковку обратно и поручил ее сжечь. Певец отметил, что ему не нравится ее цвет.

Позже Akmal' заявил, что у него не было цели оскорблять казахстанский флаг. По словам артиста, в этой стране у него прошло детство, и там живут его родственники. Как пояснил певец, в Казахстане всегда было больше хороших людей, чем провокаторов.