«Сожгите»: на концерте в Казахстане певцу Акмалю пытались вручить подарок в сине-желтом пакете

Российский певец Акмаль Ходжаниязов едва не стал жертвой провокации на гастролях в Казахстане, но сумел достойно выйти из ситуации. Во время концерта в Петропавловске 23 октября звезде шоу «Голос» попытались вручить подарок в пакете сине-желтого цвета.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как из зрительного зала на сцену передают пакет. Акмаль взял подарок в руки, но, рассмотрев его поближе, не растерялся, и вернул упаковку.

«Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета», — заявил Акмаль со сцены, его слова приводит aif.ru.

После этого он показал содержимое пакета. Оказалось, там лежала бутылка спиртного.

«Понимаете, да? Не хотелось пить, а придется», - пошутил Акмаль.

Ранее певца обманули мошенники при попытке купить билеты на концерт в Сиднее. Акмаль перечислил 105 тысяч рублей, чтобы посмотреть на выступление группы The Weeknd, но остался без денег, поэтому обратился в полицию.