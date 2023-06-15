В Казахстане отменили концерты 46-летнего юмориста Максима Галкина*

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) давно не проживает в нашей стране. Год назад юморист перебрался в Израиль и оборвал связи с Россией. Поговаривают, в сложившихся условиях его карьера складывается не самым лучшим образом, поскольку концерты мужчины не пользуются спросом. В распоряжение Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье» попала информация, подтверждающая подобные сообщения.

Известно, что осенью 2023 года в Казахстане должны были состояться выступления супруга Аллы Пугачевой. Однако местные власти не дали разрешения на проведение шоу на концертных площадках города. В чем причина этого — пока не уточняется.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя Алла Борисовна готова расстаться с мужем и вернуться в РФ вместе с детьми. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актер Оскар Кучера призвал лишить певицу Лайму Вайкуле «всех возможных дивидендов» в РФ.

*признан иноагентом на территории РФ