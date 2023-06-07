Развод не за горами: в Сети появились детали расставания Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад она переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Поговаривают, артистка так поступила из-за проблем супруга, который не мог больше находиться в России. Однако, по информации инсайдера, сама исполнительница хита «Арлекино» истосковалась по Москве, вот почему ее возвращение не за горами.

К слову, вернуться Пугачева может только тогда, когда она разведется с Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Как сообщает портал POPCAKE, певица согласна на это условие, и уже совсем скоро она приедет в Россию вместе с детьми, оставив юмориста одного за рубежом.

На данный момент официальные представители певицы никак не комментировали сообщение прессы.

Ранее Надежда Бабкина рассказала об обиде на Аллу Пугачеву и раскритиковала ее переезд в Израиль. Высказывание артистки читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Алефтина Евдокимова заявила, что Иосиф Кобзон любил всю жизнь только ее.

*признан иноагентом на территории РФ