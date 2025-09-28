«В карманах еще надо посмотреть»: Максима Галкина* высмеяли из-за обилия золотых украшений

Уехавшего из России шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) высмеяли в Сети за страсть к ювелирным украшениям.

В личном блоге муж 76-летней Аллы Пугачевой опубликовал видео и привлек внимание пользователей количеством золота на руках. На правой руке Галкина* разглядели браслеты Cartier из коллекции Juste un Clou в виде гвоздя и коллекции Love.

На правой руке у Галкина* красовались массивные часы из желтого золота и еще несколько браслетов.

Кроме того, на груди муж Пугачевой повесил золотую цепочку с массивным кулоном.

Пользователи Сети в шутку предположили, что Галкин* надевает все и сразу, опасаясь, что однажды Алла Борисовна выгонит его из дома, и ему придется уйти в чем есть.

«В карманах еще надо посмотреть, там спрятал», - посмеялись комментаторы.