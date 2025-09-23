Максим Галкин* погасил долг в 500 тысяч рублей за электричество

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) погасил долг в 500 тысяч рублей за электричество. Об этом сообщает «Москва 24».

Сегодня СМИ написали о задолженности артиста Максима Галкина*. Компания «Мосэнергосбыт» через суд требовала взыскать с юмориста 500 тысяч рублей долга за электричество в доме в деревне Грязь. Заседание должно было состояться 25 сентября 2025 года.

Позже в «Мосэнергосбыте» рассказали, что артист задолжал 432 тысячи рублей, а иск был подан еще в августе. Однако 15 сентября Максим Галкин* погасил долг.

«Мосэнергосбыт приступил к реализации мер по взысканию данной заложенности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга», — сказали в пресс-службе компании.

