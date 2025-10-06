«В каком-то особенно смешном периоде»: как живет младшая дочь Заворотнюк после смерти матери

Улыбающийся вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев появился на публике с семьей. Об этом Анна Заворотнюк рассказала в Telegram-канале.

В личном блоге дочь Анастасии рассказала о семейных выходных, которые она провела в компании отчима, брата Майкла и сестры Милы. Родственники решили провести день в парке аттракционов. По словам Анны, они остались довольны совместным отдыхом: «Было очень тепло, весело и душевно. Накатались, накричались».

Анна опубликовала снимки, на которых запечатлены Мила и Чернышев. На них спортсмен улыбался и охотно позировал с героями из мультиков.

Также на одном из кадров Мила сделала себе маникюр. По словам блогерши, девочка находится в том возрасте, когда с интересом экспериментирует с внешностью.

«Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде, полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе «митенки» из рукавов, которые отрезала от какого-то платья. Ходит теперь в них гордо, как будто так и задумано! В общем, креатив на максималках», — рассказала Анна.

