«Это была дикая боль»: Анна Заворотнюк призналась, что ей сделали кесарево

Пять месяцев назад Анна Заворотнюк впервые стала мамой. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» родила сына Марселя и теперь рассказывает подписчикам о буднях, проведенных с малышом. В недавнем посте блогер призналась, что мальчик появился на свет при помощи кесарева сечения.

Как пояснила Анна, на пятом-шестом ей поставили диагноз «предлежание плаценты». Девушка осознала, что естественные роды в ее случае невозможны, и придется прибегнуть к хирургическому вмешательству. Заворотнюк не задумывалась, насколько серьезной будет операция и слышала от знакомых фразы о том, что кесарево — это легко.

По словам Анны, операция для нее была «очень страшной». Блогер назвала себя человеком, который может упасть в обморок во время сдачи крови, поэтому она испытала сильные эмоции на хирургическом столе. Восстановление после операции далось Анне непросто. Девушка пояснила, что у нее была «дикая боль» во время первых шагов.

«Первые три дня были адскими, больно вставать, шевелиться, даже дышать полной грудью. Но это мой опыт, мой путь», — поделилась знаменитость.

29-летняя Заворотнюк родила сына от бизнесмена Тимура Исмаилова, которого она не показывает в социальных сетях.

Напомним, недавно от Анны Заворотнюк сбежала няня-филиппинка, которая работала у нее на протяжении пяти месяцев.