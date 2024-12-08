«В какой-то момент я стала его собственностью»: Алиса Фрейндлих рассказала о разрыве с мужем

8 декабря народной артистке СССР Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. Звезда фильма «Служебный роман» отошла от съемок в кино, играет в театре и ведет почти затворнический образ жизни. В документальном фильме «В моей душе покоя нет» актриса рассказала о личной жизни и разрыве со вторым мужем.

Алиса Фрейндлих трижды была замужем, однако именно после расставания со вторым супругом, режиссером и актером Игорем Владимировым, актриса перешла из Театра имени Ленсовета в Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова. Во втором браке у супругов родилась единственная дочь Варвара, однако и это не спасло их союз.

Актриса долгие годы сотрудничала с руководителем Театра имени Ленсовета и признается, что это было для нее «самое счастливое время». Однако, по словам Алисы Фрейндлих, в какой-то момент Игорь Владимиров «загрузил» ее работой, и она уже не смогла этого выдержать. Звезда «Служебного романа» объяснила, что стала «собственностью» тогда еще мужа.

«За 24 года совместной работы мы понимали друг друга с полуслова, этот было самое счастливое творческое время. Он был новатором, первый сделал музыкальные спектакли. Рязанов сам приезжал к нему и просил отпустить меня в „Служебный роман“. Владимиров сказал: „Только между спектаклями“, я работала так: ночь в поезде — съемки, ночь в поезде — спектакль. Но в какой-то момент я стала его собственностью, у меня было 16 спектаклей. Я почувствовала, что начинаю буксовать как актриса», — поделилась Алиса Фрейндлих.

Напомним, в первый раз актриса вышла замуж в 1956 году за однокурсника Владимира Карасева, но их брак продлился всего год. Вторым супругом Алисы Фрейндлих стал театральный режиссер Игорь Владимиров, в браке с которым родилась дочь Варвара. Пара прожила вместе 17 лет — с 1964 по 1981 год. В третий раз звезда театра и кино вышла замуж через два года за актера и художника Юрия Соловья, однако брак распался в 1990 году.

Ранее мы писали о том, что внучка Алисы Фрейндлих пожаловалась на чрезмерное внимание со стороны незнакомцев.