«Хватают за руки, целуют»: внучка Алисы Фрейндлих пожаловалась на чрезмерное внимание от незнакомцев

Внучка известной российской актрисы Алисы Фрейндлих пожаловалась на пристальное внимание к ее ребенку. Девушка рассказала подписчикам в соцсетях, что она постоянно защищает малыша от постояльцев отеля, где сейчас находится с семьей. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на микроблог Анны Мышинской.

«Это какой-то атас, я уже не знаю, как защитить Юру. Его все хватают за руки, целуют!» – поделилась эмоциями звездная наследница.

Напомним, в 2017 году Анна вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Пара поженилась за пару лет до официального бракосочетания, поскольку они решили самостоятельно накопить на свадьбу, без помощи родных. Поэтому торжественная церемония так долго откладывалась.

Помимо годовалого сына Юрия, Анна и Алексей они воспитывают четырехлетнюю дочь Софию. В ближайшем будущем они хотели бы расширить семью и стать многодетными родителями. В то время как актер думает об очередном сыне, его супруга мечтает о второй дочке.

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