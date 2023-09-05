«В какой-то момент пришлось отпустить»: актер Аверин рассказал, почему разрушилась его семья

Актер Максим Аверин не привык говорить о личной жизни, поэтому фанатам его творчества так мало известно о семье кумира. В эксклюзивном интервью «Каравану историй» артист откровенно рассказал, почему распался его брак, передает «7Дней.ru».

По словам звезды сериала «Глухарь», он был в отношениях много лет. Однако со временем прежние чувства прошли. Не стало любви, вместо нее появились привязанность и благодарность. При таких обстоятельствах Аверин не видел смысла продолжать жить вместе.

«Я был в отношениях много лет, была семья. Но в какой-то момент пришлось отпустить. Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи», — считает артист.

Максим принципиально против того, чтобы отношения строились на лжи. Он настаивает, что обманывать себя или свою вторую половинку никак нельзя. Иногда чувства покидают, в таком случае просто не допустимо привязываться к кому-либо как к вещи.

Поэтому по прошествии определенного времени актер принял решение разорвать отношения. Сейчас же Аверин с теплотой вспоминает тот отрезок жизни и внутри себя благодарит бывшую избранницу за любовь.

Также артист рассказал журналистам, каким он видит себя в отношениях. Так, по словам Максима, он верный, любящий, но при этом ревнивый. Воспоминания о каждой из своих возлюбленных Аверин по-прежнему хранит в сердце.

Например, актер до сих пор помнит ту девочку, с которой поцеловался первый раз в жизни. Девочка, по его словам, была чем-то похожа на актрису Татьяну Васильеву.

Ранее Аверин рассказал журналистам о том, как уходила из жизни его мама. Женщина долгое время боролась с тяжелой болезнью.