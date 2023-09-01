Актер Максим Аверин раскрыл последние слова мамы на смертном одре

Заслуженный артист России Максим Аверин потерял самого близкого человека в окружении — маму. Женщина долго сопротивлялась болезни, но все таки проиграла схватку. О том как она уходила из жизни актер рассказал «Каравану историй», передает «7Дней.ru».

Смерть пришла в семейство Авериных внезапно. Мама актера, несмотря на тяжелое состояние, оставалась жизнелюбивым человеком. Максим считает, что это качество перешло к нему именно от нее.

«Мамины последние: пожить бы… Жизнелюбие у меня от нее... Она всегда была очень нездорова, но не могла себе представить, что существует с ограничениями, не любит, не живет. Она не поддавалась болезни, она боролась со смертью», — вспоминает актер.

Женщина с самого детства крайне беспокоилась за судьбу своих сыновей — Максима и Гены. Она переживала из-за того, что когда-нибудь ее не станет и мальчики останутся одни. При этом младшего Аверина мама лелеяла больше всего и нежно называла его «непутевым».

В день смерти близкого человека актера находился на съемках. По словам Максима, узнав о случившемся, он выбежал на улицу, чтобы отдышаться. Хотелось даже бросить все, но остановила мысль, что на площадке стоит еще 50 человек, которым нужно доработать. В итоге Аверин вернулся в кадр и довел дело до конца.

Все те страшные дни после смерти любимого человека актер усердно работал. И чем больше было дублей на площадке, тем легче становилось Аверину. Он включался в процесс, и на душе понемногу становилось легче.

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