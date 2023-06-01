В Израиле узнали о доходах Аллы Пугачевой и лишили певицу пособия пенсионера

Певица Алла Пугачева лишилась пособия пенсионера в Израиле. Причиной стали существенные отчисления из страны происхождения: в России Примадонна получает хорошую пенсию, имеет доход от сдачи недвижимости в аренду.

Пособие по старости в Израиле выплачивают в зависимости от доходов человека. Израилю стало известно о доходах и активах артистки – соответствующую информацию передали в агентство социального обеспечения.

О лишении Пугачевой пособия сообщило издание uspei.com.

В России артистка получает пенсию в размере около 55 тыс. рублей в месяц. Эти деньги начисляются даже после ее отъезда из страны.

Несмотря на лишение пенсии в Израиле, у Пугачевой останется другой бонус: по достижении 75-летнего возраста артистка сможет бесплатно ездить в общественном транспорте, как другие пенсионеры.

Ранее мы писали, что Пугачевой в Израиле назначили положенные пенсионерам выплаты в размере около 47 тыс. рублей, а также пособие на несовершеннолетних детей.