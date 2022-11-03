Алла Пугачева получила социальное пособие от приютившего ее государства

Певице Алле Пугачевой в Израиле назначили социальное пособие «саль клита», которое выдается репатриантам по приезду в страну для обустройства в ней. Шесть месяцев российская артистка будет получать прожиточное пособие «автахат ахнаса», а в течение года – еще и дотацию на аренду жилья.

«Саль клита» или «корзина абсорбции» выдается при открытии совместного счета на имя двух супругов. При отъезде за границу право на получение денег исчезает.

Согласно примерным подсчетам, за полгода семья Пугачевой получит в Израиле в районе миллиона рублей. В эту сумму входят положенные пенсионерам выплаты (около 47 тыс. рублей на одного человека) и средства, выделяемые на детей до 18 лет (за шесть месяцев сумма составит 128 тыс. рублей).

Пугачева получила израильский паспорт в мае 2022 года. Запрос на выдачу гражданства был направлен в феврале.

Пробыв в ближневосточной стране пять месяцев, семья вернулась в Россию. В конце сентября Пугачева с детьми повторно направилась в Тель-Авив, обратного билета у нее не было.