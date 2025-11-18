В Израиле опровергли сообщения о проверке Максима Галкина* после видео с флагом

Информация о том, что шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) попал под проверку министерства национальной безопасности Израиля из-за неуважения к флагу оказалась фейком.

В министерстве нацбезопасности Израиля сообщили, что не располагают информацией об инциденте и поданных жалобах.

«Не в курсе, впервые слышу», — приводит Telegram-канал RT слова представителя ведомства.

В свою очередь, в полиции также подтвердили, что к ним не обращались граждане с заявлениями в адрес Галкина*.

Напомним, в Сети завирусилось видео с сольного концерта Галкина* в Израиле. На опубликованных кадрах муж Аллы Пугачевой взял у зрителя флаг Украины и полностью накрыл им висевший на стуле израильский флаг. Это возмутило местных общественников, которые посчитали, что таким образом артист показал свое неуважение к стране. Некоторые комментаторы даже разглядели в этом жесте порабощение и оккупацию.

Ранее сообщалось, что обращение с требованием проверить юмориста поступило в МИД и министерство нацбезопасности Израиля. По закону за намеренное осквернение госзнака в Израиле лишают свободы на 3 года или назначают штраф в размере 15 тысяч долларов.

*Признан иностранным агентом на территории России