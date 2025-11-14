Оскорбил национальный символ: Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) попал под проверку Министерства национальной безопасности Израиля. Его подозревают в неуважении к госсимволу страны. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

По данным источника, на одном из концертов в начале ноября Галкин* взял у зрителя флаг Украины и полностью накрыл им израильский. Это возмутило общественников, которые посчитали, что таким образом артист показал свое неуважение к стране. Некоторые даже разглядели в этом жесте порабощение и оккупацию.

Обращение с требованием проверить юмориста поступило в МИД и Миннацбез Израиля. Недовольные действиями Галкина* требуют наказать его. По закону за намеренное осквернение госзнака в Израиле лишают свободы на 3 года или назначают штраф в размере 15 тысяч долларов.

Напомним, что Максим Галкин* уехал из России в 2022 году. Сначала он обосновался в Израиле, но затем вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми переехал на Кипр.

*Признан иноагентом на территории РФ