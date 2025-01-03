10-летнюю девочку увезли в больницу из театра Надежды Бабкиной: что произошло на самом деле

В Московском театре Надежды Бабкиной «Русская песня» во время новогоднего представления пострадала сидевшая в первом ряду 10-летняя девочка. В Сети появились сообщения, якобы ребенка госпитализировали с ожогами, однако информация оказалась недостоверной.

Как пояснил в беседе с Kp.ru исполнительный директор «Русской песни» Андрей Раготис, инцидент действительно произошел 2 января, однако никакой пиротехники на представлении не было.

«При выстреле хлопушки один рулончик мягкой бумажной ленты не развернулся и попал девочке в бровь», - сказал представитель театра.

Он подчеркнул, что никаких визуальных повреждений на лице ребенка не было, однако родители настояли на вызове бригады «скорой помощи». Девочку отвезли в Морозовскую больницу, но врачи не обнаружили скрытых повреждений.

«По информации от мамы, ребенок чувствует себя хорошо. Хотим подчеркнуть, что сообщения о якобы «горящих конфетти» и «искр от пиротехники» абсолютно не соответствуют действительности», - заявили изданию в пресс-службе театра Бабкиной.

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