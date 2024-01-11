«В итоге спряталась»: Успенской пришлось убегать от фанатов

Певица Любовь Успенская рассказала, как нашла способ убежать и спрятаться от фанатов. Для этого артистке пришлось купить кресло за 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Мослента.

В интервью Успенская призналась, что иногда предпочитает избегать своих поклонников. Певица пояснила, что не всегда находится в «концертной форме» и предпочитает не делать совместные фотографии. Она подчеркнула, что старается не привлекать лишнего внимания, поскольку не является поклонницей чрезмерной публичности. В повседневной жизни она предпочитает носить минимум макияжа, скромно одеваться и иногда страшится быть узнанной.

Певица поделилась анекдотическим случаем из своей жизни, когда она посетила магазин, чтобы купить кусты роз, и заметила фанатов.

«В итоге спряталась за кресло-качалку, которое мне пришлось купить за 40 тысяч (рублей), чтобы незаметно выйти из помещения», — рассказала звезда.

В беседе Успенская также упомянула своих кинокумиров – Марлона Брандо и Любовь Орлову. В музыкальной сфере ее вдохновляет Людмила Зыкина, и она поделилась, что каждый раз, когда слушает ее композицию «Течет река Волга», по ее телу пробегают мурашки. Среди современных музыкантов она выразила восхищение Леонидом Агутиным и Пелагеей.

«Не буду перечислять рэперов, которые мне нравятся. Их много», – добавила исполнительница.

Ранее мы писали о том, что певице Любови Успенской советовали забыть дочь после страшной аварии с ее участием.