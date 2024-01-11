«Ее поймали негодяи и едва не свели с ума»: что случилось с дочерью Успенской после страшного ДТП

В 2019 году дочь певицы Любови Успенской Татьяна упала во время передвижения на улице на велосипеде. Девушке диагностировали травму головы, и она потеряла часть зубов. Наследница исполнительницы восстановилась, но получила сильное эмоциональное потрясение, которое повлияло на ее жизнь. Артистка призналась, что в тот момент ей советовали забыть собственную дочь.

69-летняя певица вспомнила, что в тот момент Татьяна не осознавала, что говорит и делает.

«Она пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — цитирует Успенскую Мослента.

Успенская призналась, что в тот момент ей советовали забыть о дочери и заниматься своей жизнью. Но звезда не смогла отказаться от помощи Татьяне. Она взяла на себя лечение и реабилитацию девушки после ДТП. Наследница исполнительницы впоследствии даже выступала на сцене и победила в конкурсе «Две звезды». Сейчас Татьяна живет в уединении и общается с ограниченным кругом людей.

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