В инвалидном кресле и с костылями: Михаил Шуфутинский рассказал о проблемах со здоровьем

Знаменитый певец Михаил Шуфутинский недавно признался, что сильно травмировался при падении на льду. 74-летний музыкант теперь вынужден передвигаться на инвалидном кресле. А в Сети появилось фото, на котором звезда еще и держит костыли. Поклонники переживают за состояние шансонье.

Несчастье случилось прямо перед гастрольным туром исполнителя. Шуфутинский в интервью рассказал, что поскользнулся и упал, но обошлось без переломов. Чтобы лишний раз не напрягаться, ему удобнее передвигаться на кресле-каталке.

«Правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском», – приводит слова артиста kp.ru.

Певец редко появляется в личном микроблоге, но друзья показывают, как сейчас выглядит звезда. Так, в Сети опубликовали кадр, на котором Михаил Захарович запечатлен в инвалидном кресле с костылями, но бодрый и улыбчивый.