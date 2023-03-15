В инвалидном кресле и с костылями: Михаил Шуфутинский рассказал о проблемах со здоровьем
Не первая травма: в Сети всплыло фото Шуфутинского в инвалидном кресле и с костылями.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Знаменитый певец Михаил Шуфутинский недавно признался, что сильно травмировался при падении на льду. 74-летний музыкант теперь вынужден передвигаться на инвалидном кресле. А в Сети появилось фото, на котором звезда еще и держит костыли. Поклонники переживают за состояние шансонье.
Несчастье случилось прямо перед гастрольным туром исполнителя. Шуфутинский в интервью рассказал, что поскользнулся и упал, но обошлось без переломов. Чтобы лишний раз не напрягаться, ему удобнее передвигаться на кресле-каталке.
«Правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском», – приводит слова артиста kp.ru.
Певец редко появляется в личном микроблоге, но друзья показывают, как сейчас выглядит звезда. Так, в Сети опубликовали кадр, на котором Михаил Захарович запечатлен в инвалидном кресле с костылями, но бодрый и улыбчивый.
Фото: Telegram-канал «НеМалахов»
Несмотря на это, музыкант не планирует отменять концерты. Он анонсировал тур, посвященный его 75-летию, и не будет огорчать поклонников. СМИ пишут, что после падения он уже выступал в Рязани.
«Три с половиной часа из Москвы ехать было мучительно. Но я решил, что отменять и переносить нельзя», – рассказал шансонье.
Оказалось, что у Шуфутинского были до этого травмы посерьезнее. В 2009 году он получил перелом на обеих ногах. По словам артиста, все произошло при выходе из аэропорта Екатеринбурга.
«При выходе из VIP-зоны я засмотрелся на своих балетных девчонок, споткнулся на лестнице и сломал на обеих ногах голеностоп», – вспоминает исполнитель.
Тогда знаменитость нашел оригинальный выход из ситуации. Бэк-вокалистки Шуфутинского в костюмах медсестер вывозили его на сцену на коляске, он пересаживался и пел сидя. Звезда уверяет, что сцена его лечит.
Ранее мы писали о том, как Михаил Шуфутинский похвастался богатой сексуальной жизнью с молодой супругой. 74-летний артист признался, что готов в третий раз стать отцом.