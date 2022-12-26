Михаил Шуфутинский рассказал о повышенной сексуальной активности в 74 года

Король шансона Михаил Шуфутинский приоткрыл завесу тайны личной жизни. 74-летний певец рассказал о сексе с женой, которая младше него на 28 лет. Звезда признался, что готов в третий раз стать отцом.

Напомним, что два года назад исполнитель женился на своей танцовщице Светлане Юразовой. Михаил не скрывает, что очень счастлив с супругой и ведет активную сексуальную жизнь. Возможно, в скором времени женщина подарит звезде наследницу.

«Мы работаем над этим вопросом. А там, как Бог положит», – откровенно признался артист в беседе с «МК».

У певца есть двое взрослых сыновей, поэтому дочка станет прекрасным украшением семьи. Правда, знаменитость уверен, что пол ребенка – это не главное.

«Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын. Тем более, девочки у меня есть. У меня же — внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка – здесь, в России», – объяснил звезда.

Музыкант признался, что с нетерпением ждет новогоднюю ночь. Они с любимой останутся в России и соберут большую компанию друзей. Шуфутинский не собирается себе ни в чем отказывать. Он заранее приобрел спиртные напитки.

«Тортики я не очень люблю, а вот выпить и закусить иногда хочется. Я стараюсь поменьше себе отказывать в этих вещах. Алкоголя у меня, кстати, дома много. Перед пандемией сказали, что будет дефицит большой, все стали покупать. Я тоже приобрел. Теперь у меня много алкоголя на складе», – добавил певец.

Ранее мы писали о том, как Михаил Шуфутинский проиграл роскошную бороду в споре с девушками.