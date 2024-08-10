«В их случае это взаимно»: Катя Жужа высказалась о новом романе Ксении Бородиной

Новость о романе телеведущей Ксении Бородиной с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым стала одной из самых обсуждаемых в последнее время. О новых отношениях знаменитости высказалась в личном блоге и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа.

Ксения Бородина и Катя Жужа были в ссоре на протяжении пяти лет и помирились только в 2022 году. Сейчас они являются подругами. Бывшая участница «Дома-2» заявила в соцсети, что в новых отношениях телеведущая находится «в полной гармонии», и призналась, что «очень рада» за нее. Также она развеяла слухи о том, что новый роман знаменитости — пиар.

«Моя подруга в полной гармонии. Я всегда была за эмоции и за любовь. Это очень круто, когда человек испытывает такие чувства, такие эмоции. Особенно когда это взаимно. В их случае это так. Я очень рада за них», — поделилась Катя Жужа, опубликовав совместное фото с Ксенией Бородиной.

Ранее мы писали о том, что Ксении Бородиной пришлось оправдываться перед подписчиками, которые обвинили ее в том, что она «встречается с бывшим своей подруги». Телеведущая заявила, что не уводила из семьи Николая Сердюкова.