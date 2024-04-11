В Грязи не живет, но деньги от бабушки получает: раскрыта правда о жизни внука Пугачевой, которого отдали чужим людям

Внучатый племянник певицы Аллы Пугачевой, как оказалось, вовсе не живет в замке в деревне Грязь, как об этом ранее написали СМИ. Напомним, что в Сети появилась информация, якобы мальчика воспитывает водитель артистки, но это не так. На самом деле его усыновили еще семь лет назад люди, которые заботятся о нем, как о своем родном сыне.

Сайт mk.ru связался с человеком, который знаком с процессом усыновления, и выяснил, что в действительно происходит с ребенком. Он рассказал, что биологические родители не были против того, чтобы их сын воспитывался в другой семье. А сам мальчик уже давно считает мамой и папой именно тех людей, которые заботятся о нем сейчас.

В деревне Грязь внучатый племянник Пугачевой не живет, у его новой семьи есть собственное жилье. Также Алла Борисовна оформила на него квартиру. По данным источника, она и сейчас продолжает материально помогать родственнику.

Фамилия у ребенка вовсе, как выяснилось, не Пугачев. Он носит имя, данное новыми родителями, ходит в школу и о прошлом не вспоминает. Забирать его за границу, по словам информатора, Примадонна не планирует, так как в этом нет смысла.

«Этот мальчик итак пережил много стрессовых ситуаций в жизни, зачем их увеличивать? Ведь для детей переезд в другую страну, смена привычного образа жизни, окружения, языковой среды – огромное потрясение», - рассказал собеседник портала.

Напомним, что мальчик является родным сыном племянника Пугачевой Влада, которому она много лет пыталась помочь. Мужчина страдал от зависимости, проблем со здоровьем, и тетя все время пыталась его выручать. А к наследнику Влада она относилась, как к родному внуку, и запрещала прессе писать про него небылицы.

Ранее назвавшая Аллу Пугачеву «жабой» Маша Малиновская объяснила, почему возненавидела певицу.