Назвавшая Аллу Пугачеву «жабой» Маша Малиновская объяснила, почему возненавидела певицу

Телеведущая Маша Малиновская заявила, что пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» не заслужили сочувствия певицы Аллы Пугачевой, так как она считает их рабами. По ее мнению, все, что последние два года говорит и делает Примадонна, - это предательство. Именно поэтому она и назвала ее «жабой».

В интервью порталу «Страсти» Маша призналась, что раньше у нее не было ненависти к Алле Борисовне. Но ее отношение изменилось после того, как она увидела ее лицемерие. Малиновская припомнила, как в 2022 году артистка вместе со своими друзьями оставила Россию и перебралась в Израиль.

«Я никогда к ней плохо не относилась. Но, во-первых, она оскорбила мою страну, она отказала ей в праве защищать свои национальные интересы, а также оскорбила народ России, назвав соотечественников холопами и рабами. Тех людей, которые здесь живут и работают, которые здесь остались. Понимаете, когда Россия начала СВО, они все заламывали руки и собирали чемоданы, уезжали из России, заявляя, что они не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. Переехали в Израиль, который начал войну и геноцид в Газе. А это уже не поспособствовало тому, чтобы они снова собрали чемоданы и уехали, потому что не могут жить в Израиле, который воюет со своими соседями. И тогда мне стало понятно, что они просто лицемеры. России, которая все им дала — славу, деньги, почет и уважение в обществе, они отказали в этом праве защищать себя, свои границы, интересы. А Израиль? Израиль — можно. «Вы не понимаете, это другое!» Уже после этого ее (Аллу Пугачеву – прим. «Страсти») можно было бы назвать животным», - поделилась Малиновская.

Еще больше телеведущую возмутило молчание Пугачевой после теракта в Красногорске. И Маша совсем не поверила в ее оправдание, что скорбь должна быть в сердце, а не в социальных сетях.

«Чего она врет? Каком еще сердце? Посмотрите ее Instagram*(владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Когда уходили из жизни ее какие-то друзья, она почему-то горевала вместе с ними, с их семьями, родственниками. Просто те люди не заслуживают ее сочувствия, потому что они «рабы», которые остались в России. Когда Манижа высказалась по поводу пыток таджиков, Алла и там пришла, и извинилась. За кого, правда, не понимаю, если она отношения к российскому народу не имеет никакого. Так что это, конечно, вранье и провокация. Она просто лицемерная вообще тварь и предательница», - заявила Маша Малиновская.

По признанию телеведущей, она полностью поддерживает инициативу признать Пугачеву иноагентом. Что же касается других уехавших звезд – за ними Маша не следит. Так как те же Вера Брежнева и Светлана Лобода являются гражданками другой страны.

«А Пугачева — это другое. Пугачева — это уже предательство, это обидно. А на этих плевать», - отметила Малиновская.

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