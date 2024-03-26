В группе «Плаксы» опровергли убийство солиста Якухина и назвали причину смерти

Группа «Плаксы» опровергла сообщения об убийстве солиста Павла Якухина и назвала причину смерти. Менеджмент команды утверждает, что он скончался по естественным причинам.

Соответствующее заявление появилось в официальной группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте». На него обратил внимание сайт StarHit.

В записи говорилось, что «информация по поводу убийства – ложная». Ее распространили, поддавшись эмоциям и слухам.

«По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом», - сообщили в группе и извинились за ранее выданную информацию.

Ранее сообщалось, что на Якухина напали в Подмосковье - это произошло в Балашихе 20 марта. С отбитыми органами и колотыми ранениями он попал в реанимацию. Спустя два дня музыкант скончался. О нападавших известно, что они были в черных капюшонах.