«В гроб лягу»: актер Игорь Бочкин поделился откровением о своей жизни

В творческой карьере Игоря Бочкина было множество разноплановых ролей. Недавно вышел третий сезон сериала «Контейнер», в котором принял участие актер. Но мало кто знает о непростой жизни артиста за кадром.

В эфире передачи «Мой герой» на ТВЦ он рассказал, что в детстве и юности столкнулся с лишениями и горем. 66-летний актер рано остался без отца, и его маме пришлось много работать, чтобы прокормить сына.

Бочкин признался: если бы не мама, ее отдача и вера в сына, то неизвестно добился бы он таких успехов. Родительница отметила, что после армии ее сын стал совершенно другим человеком.

Практически сразу после службы он поступил в ГИТИС. Но актер до сих пор не понимает, как его судьба оказалась тесно переплетена с искусством.

«Это тяжелый вопрос. Я, наверное, с ним в гроб лягу. Через месяц я стал студентом первого курса ГИТИСа. Поступал, как в сказке. Прочитал в первом туре — "Спасибо", второй — "Спасибо"… Как вы читаете, мы знаем, спойте. Я даже не стоял и трех секунд не размышлял, что я буду петь», — рассказал Бочкин.

Актер благодарит педагогов, которые многому его научили. Студентом он был не очень податливым и много спорил. Но, начиная со второго курса, Бочкин начал работать.

Далее пошли большие роли в театрах. Артист до сих пор благодарен полученному на спектаклях опыту.

Ранее режиссер Баранов оценил Кологривого на главную роль в сериале про Жириновского.