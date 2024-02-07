«Очень похож»: режиссер Баранов оценил Кологривого на главную роль в сериале про Жириновского

Режиссер Александр Баранов, собирающийся снять игровое кино про российского политика Владимира Жириновского, допустил, что актера Никиту Кологривого могут взять на главную роль. При этом никаких заявлений постановщик пока предпочитает не делать, так как кастинг еще не проходил.

После того, как в Сети появилась информация о готовящемся сериале о Жириновском, депутат тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин предложил взять в проект молодую звезду «Слова пацана». Он отметил в личном блоге, что Никита похож на Владимира Вольфовича не только внешне, но и по темпераменту.

О том, что Кологривый действительно подошел бы на роль, думал и сам режиссер ленты. Он не стал отрицать, что актер действительно похож на политика, но подчеркнул – этого недостаточно.

«Дойдет очередь до кастинга, тогда будем думать. То, что похож — да, я видел, что похож. Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле. Помимо внешнего сходства, нужно еще много чего другого», - сказал Баранов в беседе с «Ридус».

К слову, на данный момент неизвестно, когда именно состоится кастинг. По словам режиссера, он может быть организован в течение полутора-двух месяцев.

Ранее Никита Кологривый сыграл братьев-близнецов в новом сериале.