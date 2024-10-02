«В гостях хорошо»: Невеста Лепса оправдалась за переезд в Великобританию

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба оправдалась за переезд в Лондон. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам девушки, она отправилась за границу, чтобы получить образование в сфере дизайна и моды.

«Разве это значит, что я не люблю свой город и свою страну? Учиться можно, где угодно, и черпать знания, а потом применять их уже у себя дома. Для этого люди и учатся за границей, кто-то остается, конечно, но «в гостях хорошо, а дома лучше». Лично для меня. У нас в России, к сожалению, еще не дают такого образования, как за границей в сфере дизайна и моды. И да, Москва — лучший город на планете Земля», — поделилась Киба.

Возлюбленная Григория Лепса в июне окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды. Стоимость обучения в этом учебном заведении, по данным СМИ, составляет порядка 2 млн рублей в год. Киба рассказывала, что в США тоже есть достойные вузы, однако ей не хотелось улетать далеко от Москвы. По словам Авроры, ей нестрашно было переезжать в Лондон, поскольку у нее в этом городе много друзей, которые готовы прийти на помощь.

Ранее мы писали, что Григорию Лепсу подарили коньяк во время выступления в Сочи.