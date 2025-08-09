«В гости он к нам не приходил»: мама Марины Зудиной о браке актрисы с Олегом Табаковым

Марина Зудина вышла замуж за Олега Табакова, когда ей было 29 лет, а ему – 59. Родители актрисы много лет спустя признались, что сразу приняли выбор дочери, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

«Я честно говорю: я была не только не против, я была счастлива, что Марина встретила и полюбила такого человека. А как в Табакова было не влюбиться? Такая любовь — настоящее счастье», — отметила Ирина Васильевна в интервью Kp.ru.

Теща Олега Табакова, которая младше знаменитого актера на 10 лет, призналась, что Марина мечтала учиться у Табакова и в итоге он увидел в ней актерский потенциал, когда Зудина пришла на дополнительные прослушивания.

У студентки и преподавателя завязался роман, Табаков ушел из семьи и в 1995 году, через 10 лет после начала отношений, они поженились. Примечательно, что родители Зудиной познакомились с зятем только после свадьбы.

«До этого мы не были знакомы. В гости он к нам не приходил. Мы жили тогда в маленькой квартире, в «хрущёвке» на Преображенской площади. У Табакова была прекрасная квартира на Покровке, куда Марина переехала к нему. Вот туда на Покровку мы с мужем приезжали к ним в гости», - разоткровенничалась Ирина Васильевна.

Сама Марина Зудина при этом откровенно рассказала в интервью, что 30-летняя разница в возрасте ее смущала, но мама поддержала ее словами: «Да и тебе тоже лет немало».

Напомним, Олег Табаков умер в 2018 году. В этом году, 17 августа, народному артисту СССР могло бы исполниться 90 лет.

