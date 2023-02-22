В гости к Валерию Леонтьеву: сестра Игоря Крутого приготовила зелье для потенции

Сестра Игоря Крутого удивила публику необычным напитком, который приготовила своими руками. Она рассказала о нем во время своего приезда в США, где иногда бывает.

Алла Крутая отправилась за границу, чтобы побыть рядом с матерью в день ее рождения. Родственнице композитора исполнилось 89 лет! Сестра знаменитости признается, что любит удивлять друзей и близких. В этот раз она приготовила необычный напиток для потенции.

«Этот древнегреческий напиток должен выпить любимый мужчина, чтобы стать сильным, любвеобильным и приносить вам радость», – рассказала сестра Игоря Крутого.

Такое зелья сможет повторить любая хозяйка. Нужно всего лишь взять 200 граммов сухофруктов, измельчить их в блендере вместе с медом и орехами и залить получившуюся смесь кефиром.

Алла не стала говорить, что для кого именно приготовила такой напиток. Но СМИ пишут, что женщина живет недалеко от певца Валерия Леонтьева. Они регулярно видятся. Пользователи Сети подозревают, что женщина могла навестить соседа.

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