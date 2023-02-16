«Двойной открытый перелом ноги»: Игорь Крутой рассказал о состоянии 89-летней матери

Композитор Игорь Крутой показал архивные фото со своей матерью Светланой, которой исполнилось 89 лет. Звезда поздравил женщину с днем рождения и рассказал о ее состоянии после перелома ноги.

Мужчина поддерживает теплые отношения с родственницей, но не может быть рядом с ней в такой особенный день. СМИ пишут, что Светлана живет за границей. Он оставил трогательную публикацию в соцсетях.

Музыкант отметил, что его мама посвятила всю свою жизнь семье. Игоря это очень восхищает. По словам маэстро, она до последнего поддерживала отца и пыталась его спасти.

«У мамы железный характер, и даже сейчас, оказавшись в трудной ситуации в связи с двойным открытым переломом ноги, мама потихоньку уже ходит, каждый день увеличивая количество шагов, сохраняет в себе юмор, жажду познаний и заботу о нас», – написал Крутой в личном микроблоге.

Знаменитость также рассказал о том, что родительница помогла ему определиться с предназначением, за что он ей очень благодарен. Композитор пожелал ей здоровья и счастья. Поклонники присоединились к звезде и написали множество теплых слов в адрес женщины.

Ранее мы писали о том, как певец Николай Басков в аэропорту сцепился с Игорем Крутым, который снял его на телефон.