В Госдуме высказались по поводу возвращения Аллы Пугачевой на российскую сцену

В Госдуме отреагировали на сообщение о том, что певица Алла Пугачева может вернуться на российскую сцену. Комментарий дал первый зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов.

По его мнению, концерты не будут пользоваться высоким спросом, даже если они состоятся в Москве.

«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву… Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить», - сказал News.ru Шолохов.

Чиновник добавил, что есть законные основания для отмены концертов Пугачевой. Запрет возможен при наличии высказываний против России и армии. Если таких высказываний не было, то оснований нет.

Ранее сообщалось, что Пугачева планирует вернутся на сцену. Гонорар за выступление составляет 500 тысяч долларов. Это больше, чем было прежде. Цена за выступление поднялась на 150 тысяч долларов – в 2020 году Примадонна пела за 350 тысяч. Утверждалось, что певице ищут музыкантов и обновляют райдер.