В Госдуме высказались о решении переснять «Ивана Васильевича» после скандала с Киркоровым

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко высказалась против съемки ремейка «Иван Васильевич меняет все». Недавно СМИ писали, что финальные сцены фильма переснимут в связи с изменением актерского состава. Об этом пишет News.ru.

Елена Драпеко, выступила против съемки ремейка, отметив, что рассуждать о результатах этого процесса заранее не имеет смысла. Она призналась, что не слышала о ремейке и о том, что там будут что-то переснимать.

«Мне кажется, что не стоит вообще переснимать старые фильмы. «Иван Васильевич меняет профессию» — просто потрясающий фильм, классика, которую знают и любят», – высказалась Драпеко.

Ранее ТНТ объявил о планах переснять финальные сцены культового фильма, чтобы сделать его более конкурентоспособным и интересным. Генеральный директор канала Тина Канделаки подчеркнула необходимость изменений, отметив, что это сделает картину более привлекательной.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров исчез с афиши новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все» после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой.