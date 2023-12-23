В Госдуме согласились с предложением лишить Киркорова звания народного артиста, об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Накануне после «голой» вечеринки, организованной Настей Ивлеевой, многих звезд раскритиковали за слишком смелые образы. В их числе оказался и Филипп Киркоров, который посетил мероприятие в прозрачном сетчатом костюме на голое тело.

Активист Виталий Бородин обратился в Минкульт с просьбой рассмотреть возможность лишить Киркорова звания народного артиста России.

Позже с реакцией на эту инициативу выступили в Госдуме. Так, зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов поддержал Бородина. Он назвал предложение корректным и припомнил певцу другие его выходки.

«Если говорить о Киркорове конкретно, то по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», — рассказал чиновник.

По словам депутата, подобные скандальные ситуации недопустимы для народного артиста.

«Эти выходки недопустимы для гражданина России, для любого человека, который каким-то образом сопереживает своей стране тем более в нынешней ситуации», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Киркоров появился на катке в Москве с Татьяной Тур и рассказал об их отношениях.