Киркоров появился на катке в Москве с Татьяной Тур и рассказал об их отношениях

Певец Филипп Киркоров появился на катке в Москве вместе с Татьяной Тур. Даму называют невестой исполнителя. Оказалось, что они, действительно, достаточно тесно общаются: Тур выбирает одежду для артиста.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Издание отмечает, что неожиданно было увидеть Киркорова на катке не с детьми, а в компании Тур. Артист был в белом пальто с разноцветным принтом. Отвечая на вопрос о том, как выбирал наряд, сказал: «Не знаю, Таня собирала».

Тур в свою очередь заявила, что было взято «первое попавшееся».

С катка пара удалилась греться – пальто и ботинки на тонкой подошве не слишком подходили для холодной погоды. Стоявшие рядом зеваки шептались, что Тур следует потренироваться в подборе гардероба для певца, пишет издание.

Ранее Киркоров рассказал, как принял решение жениться на певице Алле Пугачевой. По словам артиста, это случилось после просмотра выступления Примадонны на новогоднем огоньке. Услышав песню «Сильная женщина плачет у окна», он понял, что хочет сделать исполнительнице предложение.