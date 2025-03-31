В Госдуме раскритиковали публикацию Пугачевой патриотической песни

Патриотические песни не помогут сбежавшей за границу после начала спецоперации Алле Пугачевой получить прощение россиян. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Государственной думы Алексей Журавлев.

«Сложно сказать, какие цели она преследует сейчас. Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но всё ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения», — сказал он.

Журавлев отметил, что резкое обращение к патриотизму может быть попыткой Пугачевой пробить себе путь обратно на отечественную эстраду. Депутат, однако, призывает не торопиться с выводами и не ждать, что беглая исполнительница вновь обретет народную любовь.

«Всё это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво болтавшая направо и налево, как отвратительна Русь, в последнее время лишена», — резюмировал Журавлев.

Напомним — недавно Пугачева записала песню, посвященную Великой Отечественной войне. В настоящий момент композиция недоступна для прослушивания на музыкальных платформах.

Ранее мы писали о том, что лицо Пугачевой стерли из фильма «Ледокол» на российском телевидении.