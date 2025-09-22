В Госдуме призвали запретить песни Михаила Круга из-за ненормативной лексики и несоответствия традиционным ценностям

В Госдуме призвали перестать популяризировать песни артиста Михаила Круга, которые не соответствуют традиционным ценностям и содержат ненормативную лексику. С инициативой выступила Ольга Германова. Об этом сообщает «Абзац».

По словам члена комитета Госдумы по культуре, у Круга есть хорошие композиции, их запрещать не надо. Но в Сети популярны и другие песни, в которых используется мат. Германова считает, что нужно ввести возрастные ограничения на эти треки, а также перестать их публиковать и включать в эфирах.

«Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, – их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе [в интернете], не популяризировать», - заявила Ольга Германова.

Отметим, что в последнее время песни Круга стали популярны не только у любителей шансона, но и у молодого поколения, подростков.

Ранее в России предложили запретить группу «Воровайки».