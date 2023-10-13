Песню группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных в России .

Песня «Это пройдет», которую исполняет панк-группа «Порнофильмы», по решению Генпрокуратуры внесена в реестр запрещенных в России. В частности, под блокировку попали две ссылки на текст и аккорды композиции.

Как пишет газета «Коммерсант», в настоящее время песня «Это пройдет» уже исчезла из плейлиста платформы «Яндекс Музыка». При этом другие песни коллектива доступны для прослушивания в России.

Отмечается, что попавшая реестр запрещенных песня была написана в 2019 году, релиз состоялся в 2020 году.

Солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров* включен Минюстом в список иностранных агентов. Кроме того, одна из песен коллектива в ноябре 2021 года была признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы писали, что несколько дней назад в Сети появились кадры, на которых запечатлен человек похожий на Максима Галкина** (признан иноагентом на территории РФ) в аэропорту Израиля. После этого начали распространяться слухи об отъезде юмориста из страны, однако он их опроверг. В своем личном блоге шоумен показал, что находится в Кесарии и в Латвию уезжать не планирует.

*признан иностранным агентом на территории РФ **признан иностранным агентом на территории РФ.