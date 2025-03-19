Певица Надежда Бабкина призналась, что у нее предостаточно ухажеров в 75 лет

Певица Надежда Бабкина в 75 лет по-прежнему пользуется популярностью у мужчин. Об этом она рассказала лично, подчеркнув — ухажеров предостаточно. Правда, она не знает, как долго это еще продлится.

В свой юбилей 19 марта артистка раскрыла секрет привлекательности для противоположного пола. По словам Бабкиной, обязательно нужно всегда оставаться собой и не пытаться строить из себя другого человека. Важно говорить мужчине, о чем думаешь, вкусно готовить и держать дом в чистоте.

«Мужики любят чистоту, аккуратность и порядок. Это правда. Да, я, конечно, не говорю, что я Баба Яга, сижу взаперти и летаю с метлой – ничего подобного! Ухажеров у меня предостаточно. Вопрос – надолго ли? И мужик должен иметь свое пространство. Это обязательно», - рассказала Надежда Бабкина сайту Kp.ru.

Напомним, что певица замужем за Евгением Гором. Они вместе уже более 20-ти лет. Они познакомились на музыкальном конкурсе, где мужчина был участником, а Надежда – членом жюри. Артисты довольно быстро нашли общий язык, и стать парой им даже не помешала большая разница в возрасте.

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