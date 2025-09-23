В Госдуме призвали обесточить за долги замок Пугачевой и Галкина* в Грязи

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призвала обесточить за долги замок Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Уехавшее из России семейство не оплатило 500 тысяч рублей за электричество.

«Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки», - заявила депутат в беседе с aif.ru.

Она пояснила, что за 20 дней владельцев должны были предупредить об ограничении подачи тока, а уже после отключить от электричества, если задолженность не будет погашена.

«В течение месяца можно было полностью дом обесточить», - отметила Разворотнева.

Ранее в Черемушкинский районный суд столицы поступил иск к Максиму Галкину* от АО «Мосэнергосбыт». Долг за свет в замке сбежавшего из страны комика составил порядка 500 тысяч рублей. Судебное разбирательство по данному делу запланировано на 25 сентября 2025 года

*Признан иностранным агентом на территории России