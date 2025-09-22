С Максима Галкина* требуют взыскать долг 500 тысяч рублей за электроэнергию

На юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории Российской Федерации) подали в суд за неуплату электроэнергии в замке в деревне Грязь. Об этом говорится Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Иск в Черемушкинский районный суд столицы на артиста подало АО «Мосэнергосбыт». Отмечается, что долг за свет в замке сбежавшего из страны комика составил порядка 500 тысяч рублей. Судебное разбирательство по данному делу запланировано на 25 сентября 2025 года.

Недавно стало известно, что замок в деревни Грязь, который Алла Пугачева и Максим Галкин* долго не могут продать, приходит в упадок. Соседи звезд по поселку уже жаловались на плесень и ржавеющие ворота. Дом неоднократно предлагалось снести. Стоимость сноса и последующего вывоза мусора при этом может составить 40 млн рублей.

Ранее мы писали, что актер и шоумен Оскар Кучера публично пристыдил Максима Галкина* за то, что тот заговорил на украинском языке.

