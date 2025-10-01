В Госдуме предложили внести в школьную программу песни Mia Boyka. Об этом сообщает «Абзац».

Накануне Министерство просвещения рекомендовало для изучения в школах произведения SHAMAN, Олега Газманова и Дениса Майданова. Однако этот список может пополнить еще одна исполнительница. Депутат Госдумы Михаил Романов призвал ведомство рассмотреть возможность включить в школьную программу песни Mia Boyka.

Правда сам парламентарий песен исполнительницы не слушал.

«Дети хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают. Я думаю, что в скором времени возьмусь за тщательное изучение творчества Mia Boyka. Говорят, у нее достаточно патриотические песни. Слышал про „Богатырскую“. С такой позицией ее можно было бы включить в школьную программу», — заявил он.

