В Госдуме певца Валерия Меладзе назвали предателем и предложили ограничить продажу его дисков

Депутат Госдумы Романов предложил ограничить продажу дисков Меладзе в России, об этом пишет Абзац.

По мнению парламентария, нужно рассмотреть ограничительные меры в отношении певца, вплоть до запрета показа его видеоклипов.

«Нужно рассмотреть инициативу, чтобы ограничить продажу его дисков, публикацию клипов. Меладзе заработал деньги в России, а теперь критикует спецоперацию, сидя за границей. Это предательский поступок – как нож в спину», – объяснил Романов.

Депутат добавил, что за высказывания о России певца ждет наказание, которое определят правоохранительные органы. По словам Михаила Романова, Меладзе держал все активы за рубежом. Припомнил депутат и недавнее выступление певца в Риге.

«Когда Меладзе туда выезжает и делает концерты – это еще одна монета в копилку тех слов, что он настоящий предатель России. Ему не важна судьба страны», – объяснил парламентарий.

Напомним, Валерий Меладзе прекратил выступать в России еще в 2022 году. Концерты музыканта в нашей стране отменяли один за другим. Теперь он поет за границей – в октябре он выступит в Ереване, а в ноябре у Меладзе начнется тур по Германии.

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