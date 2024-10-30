В Госдуме отреагировали на скандальный концерт Лободы в Ереване: «Как можно ходить к этой инфузории»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандальное выступление певицы Светланы Лободы в Ереване. Он обратился к артистке и предложил ей отправиться на передовую. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Сети распространилось видео с концерта исполнительницы хита «Суперзвезда». Она пригласила на сцену одну из зрительниц и попросила ее поддержать Украину, однако женщина отказалась. Тогда Светлана сказала, что больше не желает видеть фанатку, так как она не разделяет ее взгляды.

В беседе с журналистами Виталий Милонов удивился, что в принципе нашлись люди, которые пришли на концерт к Лободе. Он заявил, что певицу следует оправить на передовую.

«Для меня вообще странно, как можно ходить на концерты к этой инфузории с накачанными губами? То, что эта украинская певичка заявляет о своей поддержке украинским боевикам, — верится с трудом. Предлагаю ей быть последовательной в своей позиции», - отметил депутат.

Ранее Светлана Лобода не смогла продать билеты на свой концерт на Кипре.