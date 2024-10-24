Поддерживающей Украину Светлане Лободе устроили бойкот на Кипре

Певица Светлана Лобода столкнулась с большими проблемами, когда отказалась от выступлений в России. Сейчас она пытается строить карьеру за границей, но рассчитывать она может лишь на небольшие залы, которые, впрочем, тоже не заполняет. На ее ближайший концерт на Кипре не продано большое количество билетов, и ситуация вряд ли изменится, так как осталось два дня. Об этом сообщает mk.ru.

О том, что Лобода приедет на Кипр, было объявлено еще летом. Однако спрос на ее выступление оказался невысок. В местных чатах, где общаются россияне, живущие за границей, Светлану не сильно жалуют. Люди не считают ее суперзвездой, на концерт которой можно потратить большие деньги, и не поддерживают ее проукраинскую позицию. Пользователи заявляют — если певице хочется помогать Украине, то ей нужно выступать именно там.

Однако поехать с концертом в Киев Лобода не может. Там ее никто не ждет, как уже и в России. Именно поэтому она вынуждена довольствоваться небольшими залами в Европе. К слову, для завоевания иностранной публики Светлана даже начала петь на английском языке. Недавно она перевела свой хит «Суперзвезда». Но новую версию в Сети высмеяли, обратив внимание на плохое произношение артистки.

Ранее стало известно, что композитор Олег Влади намерен запретить Светлане Лободе исполнять песню «К черту любовь».