В Госдуме отказались считать, что в популярности Кати Лель виноваты инопланетяне

В популярности певицы Кати Лель виноваты не инопланетяне, а зрители. Обращение артистки к мистике – инструмент продвижения ради популярности. Соответствующее мнение высказала депутат Госдумы Ольга Германова.

Парламентарий оценила неожиданную популярность хита «Мой мармеладный» спустя 19 лет после выхода.

«В её популярности виноваты не инопланетяне, а наш российский слушатель. Поэтому пусть не забивает себе голову ерундой. Для неё вся эта мистика давно превратилась в инструмент продвижения», - считает Германова. Ее мнение приводит издание «Абзац».

Политик призналась: она не поклонница Кати Лель, но ценит, что артистка «прославляет нашу Родину» своим творчеством.

Песня «Мой мармеладный» была написана композитором Максимом Фадеевым. Хит стал очень популярен этой осенью в англоязычном тиктоке.

Ранее исполнительница объяснила смысл слов «джага-джага» в этой песне.